مستوطنون يخربون 100 كرمة فلسطينية قرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إنه تم تخريب حوالي 100 كرمة في كرم فلسطيني في قرية مالك، بالقرب من رام الله.وكتب المعتدون الإسرائيليون، على صخرة قرب الكرم "تحية من ايش كودش" وهي بؤرة استيطانية قريبة، ويتبين من توثيق التخريب، أنه تم قص جذوع شجيرات العنب.وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم تخريب كروم عنب في وسط الضفة الغربية وفي تلال الخليل الجنوبية، وكتب على بناية مجاورة لأحد الكروم شعار "كفى للإرهاب الزراعي، سنصل إلى كل مكان"، وتم في كل كرم من كروم العنب، قطع مئات الشجيرات.