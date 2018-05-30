الإعلان عن التحضير لسفينة ثانية لكسر حصار غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية لكسر الحصار، نيتها إطلاق "سفينة الحرية الثانية" من ميناء غزة البحري في الأيام القريبة المقبلة.وقال الهيئة: إن الزوارق الحربية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، اختطف أمس، سفينة الحرية لكسر الحصار، والتي انطلقت من ميناء مدينة غزة، بغرض كسر الحصار عن القطاع.وسحبت قوات الاحتلال سفينة الحرية والمراكب المرافقة لها على بعد 12 ميلاً من قطاع غزة إلى سواحل مستوطنات شمال غزة.