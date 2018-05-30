الكويت تسعى لحشد الدعم بمجلس الأمن لحماية الفلسطينيين عبر إرسال قوات دولية

رام الله - دنيا الوطنوزعت الكويت، نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار، وفق ما أفاده دبلوماسيون.وبحسب قناة (سكاي نيوز عربية)، فإنه سيجري المجلس تصويتاً غدًا الخميس على مشروع القرار، الذي يتوقع أن تصوّت الولايات المتحدة ضده باستخدام حق النقض (فيتو).وأعربت الكويت "العضو غير الدائم في مجلس الأمن" وممثلة الدول العربية، عن أملها بأن يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس، لإظهار أن الولايات المتحدة، معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.وتُسقط المسودة التي تمتت مراجعتها، مطلباً مباشراً بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلاً من ذلك تطلب أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوصيات.كما ويدعو النص الجديد "للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، كما يطلب مشروع القرار من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم تقرير خلال 60 يوماً حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من أن مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية، بحسب دبلوماسيين.وقال دبلوماسيون، إن النقاشات تجري بصعوبة مع الأوروبيين والأفريقيين، الذين كانوا يضغطون للحصول على معلومات أكثر حول بعثة الحماية المقترحة.وفي حال فشل استصدار مشروع قرار في مجلس الأمن، فإن الفلسطينيين، سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقدمت الكويت مشروع القرار، بناءً على جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقتله لعشرات الفلسطينيين، خلال تظاهرات مسيرة العودة السلمية.