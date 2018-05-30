تنقل 3731 مسافر أمس الثلاثاء على معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3731 مسافر في كلا الاتجاهين، أمس الثلاثاء، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي:-مغادرين : 1876 مسافرقادمين : 1855 مسافرمرجعين : 4 مسافرواضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساء، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.