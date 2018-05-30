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شؤون فلسطينية

تنقل 3731 مسافر أمس الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 3731 مسافر أمس الثلاثاء على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3731 مسافر في كلا الاتجاهين، أمس الثلاثاء، عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي:-

مغادرين  :   1876     مسافر

قادمين   :    1855     مسافر

مرجعين   :     4        مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء من السابعة والنصف صباحاً  وحتى التاسعة والنصف مساء، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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