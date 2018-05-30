مجلس الأمن يناقش اليوم إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنيناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، على المستوطنات الإسرائيلية في مناطق غلاف غزة.وطلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، من مجلس الأمن، عقد اجتماع طارئ لمناقشة "الهجمات الأخيرة على إسرائيل من غزة من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بحسب صحيفة (يسرائيل هيوم).ومن المتوقع أن يجري النقاش بعد ظهر اليوم الأربعاء. وفي بيان نشرته هيلي كتبت أن: "هذا هو أخطر هجوم منذ عام 2014 وكان بعض النيران استهدفت روضة أطفال".