الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد الاسمنت.ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وذكرت الوزارة في بيانها ان آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5/6/2018 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.