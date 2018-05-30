عاجل

  • يديعوت أحرونوت: اجتماع للكابينت مساء اليوم لمناقشة التصعيد في الجنوب

عربي

بدر رمضان "الضخم" يثير تساؤلات على مواقع التواصل

بدر رمضان "الضخم" يثير تساؤلات على مواقع التواصل
بدر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
شكك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في الرؤية الفلكية لهلال رمضان، بعد ظهور بدر شهر رمضان، بشكل ضخم في اليوم الثاني لشهر رمضان.

واعتبر النشطاء أن هنالك خللًا في رؤية هلال رمضان، حيث طالبوا بتوضيحات وهل يعتبر صيامهم صحيح أم لا؟.

إلى ذلك، نفى الدكتور حاتم عودة، رئيس معهد البحوث الفلكية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور القمر في طور "البدر المكتمل" باليوم الثاني عشر من شهر رمضان.

وقال عودة في تصريحات لمصراوي: "كل عام يحدث تضارب في رؤية الهلال، ونحن بدورنا نصور القمر في أيام 12 و13 و14 و15 رمضان"، مؤكدًا أن ذروة اكتمال البدر تأتي ليلة 14 رمضان.

وأضاف: "عادة تصل نسبة إضاءة البدر في ليلة 12 رمضان 96%، بينما تصل لنسبة 98% في ليلة 13 رمضان إلى أن يكتمل البدر في ليلة 14 رمضان، وتخفت إضاءته بعد ذلك في ليلة 15 رمضان لتصبح 96%".

وأكد أن مسألة اكتمال البدر لا تحسب بالنظر إليه عن طريق العين المجردة، لكن تحسب بالأجهزة الفلكية التي تقيس النسب بدقة".

أخبار ذات صلة

الكويت تسعى لحشد الدعم بمجلس الأمن لحماية الفلسطينيين عبر إرسال قوات دولية

الكويت تسعى لحشد الدعم بمجلس الأمن لحماية الفلسطينيين عبر إرسال قوات دولية

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

كرواتيا ترفض تسليم المشتبه به باغتيال المهندس الزواري

كرواتيا ترفض تسليم المشتبه به باغتيال المهندس الزواري

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

السعودية تكشف عن حجم مساعداتها للفلسطينيين منذ مطلع القرن

السعودية تكشف عن حجم مساعداتها للفلسطينيين منذ مطلع القرن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تعلن عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا

التربية تعلن عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا

مستوطنون يخربون 100 كرمة فلسطينية قرب رام الله

مستوطنون يخربون 100 كرمة فلسطينية قرب رام الله

قراقع: ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان في صفوف الاسرى

قراقع: ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان في صفوف الاسرى

تنقل 3731 مسافر أمس الثلاثاء على معبر الكرامة

تنقل 3731 مسافر أمس الثلاثاء على معبر الكرامة

50 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

50 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت

الاقتصاد الوطني تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت

عشراوي: إسرائيل تشوه النظام القضائي وتشرع الاعتداء على حقوق الفلسطينيين

عشراوي: إسرائيل تشوه النظام القضائي وتشرع الاعتداء على حقوق الفلسطينيين

الاحتلال يغلق طريق رام الله – الجلزون بشكل مفاجئ

الاحتلال يغلق طريق رام الله – الجلزون بشكل مفاجئ

منوعات

الموت يفجع السينما المصرية بمديحة يسري عن 97 عاما

الموت يفجع السينما المصرية بمديحة يسري عن 97 عاما

قبل وفاتها.. تعرف علي تفاصيل تهديد المستشفى بطرد مديحة يسري

قبل وفاتها.. تعرف علي تفاصيل تهديد المستشفى بطرد مديحة يسري

بعد زواج 3 سنوات.. انفصال أحمد فهمي ومنة حسين فهمي

بعد زواج 3 سنوات.. انفصال أحمد فهمي ومنة حسين فهمي

بسبب فضيحة &#34;عمليات التجميل&#34;.. نجمات غاضبات ويهددن بالقضاء

بسبب فضيحة "عمليات التجميل".. نجمات غاضبات ويهددن بالقضاء

لأول مرة.. شيرين تكشف عن هوية مسرب فيديو &#34;البلهارسيا&#34; الذي أثار ضجة

لأول مرة.. شيرين تكشف عن هوية مسرب فيديو "البلهارسيا" الذي أثار ضجة

الفنانة شاكيرا تقاطع إسرائيل وترفض الغناء في تل أبيب

الفنانة شاكيرا تقاطع إسرائيل وترفض الغناء في تل أبيب

بعد ريهانا والثري السعودي .. حبيب آفريل لافين الجديد ميلياردير مصري

بعد ريهانا والثري السعودي .. حبيب آفريل لافين الجديد ميلياردير مصري

صورة من طفولة أمل عرفة تُذهل من يشاهدها والسبب؟

صورة من طفولة أمل عرفة تُذهل من يشاهدها والسبب؟

تامر حسني يكشف مرضه أثناء أدائه مناسك العمرة

تامر حسني يكشف مرضه أثناء أدائه مناسك العمرة

عقد بـ20 مليون ريال ..هل تخطو الفنانة البحرينية أميرة محمد خطى أحلام؟

عقد بـ20 مليون ريال ..هل تخطو الفنانة البحرينية أميرة محمد خطى أحلام؟

عربي

بدر رمضان &#34;الضخم&#34; يثير تساؤلات على مواقع التواصل

بدر رمضان "الضخم" يثير تساؤلات على مواقع التواصل

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس