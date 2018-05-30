بدر رمضان "الضخم" يثير تساؤلات على مواقع التواصل

رام الله - دنيا الوطنشكك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في الرؤية الفلكية لهلال رمضان، بعد ظهور بدر شهر رمضان، بشكل ضخم في اليوم الثاني لشهر رمضان.واعتبر النشطاء أن هنالك خللًا في رؤية هلال رمضان، حيث طالبوا بتوضيحات وهل يعتبر صيامهم صحيح أم لا؟.إلى ذلك، نفى الدكتور حاتم عودة، رئيس معهد البحوث الفلكية، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ظهور القمر في طور "البدر المكتمل" باليوم الثاني عشر من شهر رمضان.وقال عودة في تصريحات لمصراوي: "كل عام يحدث تضارب في رؤية الهلال، ونحن بدورنا نصور القمر في أيام 12 و13 و14 و15 رمضان"، مؤكدًا أن ذروة اكتمال البدر تأتي ليلة 14 رمضان.وأضاف: "عادة تصل نسبة إضاءة البدر في ليلة 12 رمضان 96%، بينما تصل لنسبة 98% في ليلة 13 رمضان إلى أن يكتمل البدر في ليلة 14 رمضان، وتخفت إضاءته بعد ذلك في ليلة 15 رمضان لتصبح 96%".وأكد أن مسألة اكتمال البدر لا تحسب بالنظر إليه عن طريق العين المجردة، لكن تحسب بالأجهزة الفلكية التي تقيس النسب بدقة".