الاحتلال يغلق طريق رام الله – الجلزون بشكل مفاجئ
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، طريق رام الله – الجلزون، بشكل مفاجئ.
وذكرت شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق التي يسلكها المواطنين في المناطق الشمالية للوصول إلى رام الله، ومنعت المركبات من المرور.
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، طريق رام الله – الجلزون، بشكل مفاجئ.
وذكرت شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق التي يسلكها المواطنين في المناطق الشمالية للوصول إلى رام الله، ومنعت المركبات من المرور.
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