الاحتلال يغلق طريق رام الله – الجلزون بشكل مفاجئ

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، طريق رام الله – الجلزون، بشكل مفاجئ.وذكرت شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق التي يسلكها المواطنين في المناطق الشمالية للوصول إلى رام الله، ومنعت المركبات من المرور.