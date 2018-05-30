أبو سيف: حماس تسعى لإنجاز تهدئة مع الاحتلال ولا تمارس تهدئة مع شعبها

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة عاطف أبو سيف المجتمع الدولي بالتدخل ليس فقط لتنفيذ التهدئة وإنما لإنهاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.في سياق ذي صلة، دعا أبو سيف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاربعاء إلى ضرورة انجاز الوحدة الوطنية، مستهجنا موقف حركة حماس وسعيها لإنجاز تهدئة مع الاحتلال وهي لا تمارس تهدئة مع شعبنا وتمتنع عن تمكين الحكومة من القيام بعملها في قطاع غزة ليتسنى بعد ذلك اجرء الانتخابات.