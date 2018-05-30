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شؤون فلسطينية

فرنسا تُطالب الاحتلال بعدم تنفيذ أوامر الهدم في (الخان الأحمر)

فرنسا تُطالب الاحتلال بعدم تنفيذ أوامر الهدم في (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء وضع السكان الفلسطينيين في قرية (الخان الأحمر) في الضفة الغربية، بعد إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم طالت القرية.

وتمثّل أوامر الهدم هذه خطرًا محدقًا على المجتمع الفلسطيني المستضعف للغاية، والمنتشر في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية لتحقيق حلّ الدولتين، ولوحدة أراضي الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية عن دعمهم لها في 14 أيار/ مايو.

وتتنافى أعمال هدم البنى التحتية في الضفة الغربية، التي تؤدي إلى إجلاء السكان ونزوحهم القسري، مع القانون الدولي الإنساني وخاصة مع اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا السياق، تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان (الخان الأحمر) وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.

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