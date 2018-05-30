الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة الليلة الماضية

شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أبرزها في العيساوية والخليل وبلعين غرب رام الله.





ووفقًا لمصادر محليّة، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال تسعة شبان على الأقل من بلدة العيساوية شمال القدس، وهم: محمد يونس أبو صايمة، آدم فادي مصطفى، ثائر محمد عبد محيسن، بشار محمود، وديع عليان، محمد زكريا عليان، صالح أبو عصب، محمد علاء الدين محمود، رامي ناصر محيسن، إضافة لاعتقال الشاب خالد إسماعيل أبو غنام من جبل الزيتون.





وفي بلدة بلعين غرب رام الله، اعتقل جنود الاحتلال المواطن خضر أبو رحمة ونجله عيسى، وكذلك الشاب محمد حمد.





وفي محافظة الخليل، شنّ الاحتلال حملة مداهمات واسعة طالت نحو 58 منزلًا بينهم منازل أسرى سابقين، وتخللها تهديدات واستدعاءات لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، ومصادرة مركبة





مصادر محلية، أشارت إلى أنّ الاحتلال اقتحم حيّ الجامعة وجبل أبو رمان، وحيّ الشيخ وشارع السلام ومنطقة عين دير بحة، ووادي أبو كتيلة.





ومن بين المنازل التي طالتها المداهمات، منزل عرفات جمجوم وشقيقه في جبل أبو رمان، ومنزل المحامي بسام السيوري، وكذلك منزل عمار عثمان العويوي، ومنزل رامي الترك في منطقة عين دير بحه، ومنزل الناشط في حقوق الإنسان إسلام الخطيب التميمي، ومنزل الوزير السابق المهندس عيسى الجعبري، والمواطن سعد القواسمة، ومنزل رامي الجنيدي.





واستهدف الاحتلال بحملته التي قامت بها تسعة طواقم من الجيش الإسرائيليّ وحرس الحدود، منازل أسرى محررين، جرى تهديدهم بعدم التواجد أو القيام بأيّ نشاط وإلّا سيتم اعتقالهم "إداريًا".

رام الله - دنيا الوطن