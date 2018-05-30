شؤون فلسطينية

الطقس: غائم جزئياً والحرارة أدنى من معدلها

الطقس: غائم جزئياً والحرارة أدنى من معدلها
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الجو غائماً جزئياً وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تُصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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