شؤون فلسطينية

حماس: تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار

حماس: تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي في حماس، خليل الحية، في تصريح نقله موقع الحركة على الإنترنت: "بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية".

وأضاف الحية: "بأنه تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها".

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