حماس: تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار

وقال القيادي في حماس، خليل الحية، في تصريح نقله موقع الحركة على الإنترنت: "بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية".





وأضاف الحية: "بأنه تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.