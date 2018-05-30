مركزية فتح: لن نتخلى عن غزة وندعو حماس للتنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، أنها لن تتخلى عن أبناء قطاع غزة، وستبذل الجهود كافة للتخفيف من معاناتهم المستمرة، داعيةً حركة حماس إلى التنفيذ الفوري لاتفاقيات المصالحة التي تنص على تمكين حكومة الوفاق الوطني لممارسة كامل صلاحياتها، لتكون قادرة على إدارة شؤون شعبنا، وإخراجه من الحالة المأساوية، التي أوصلته إياها حركة حماس.





وحيت اللجنة المركزية، وقوف شعبنا إلى جانب الرئيس عباس، كما ثمنت مواقف الملوك والرؤساء والقادة العرب، وتمنياتهم بموفور الصحة والعافية له.





وهنأت اللجنة المركزية لفتح، خلال اجتماعها بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة تماثله للشفاء وخروجه من المشفى؛ ليستأنف عمله في قيادة الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز نتائج دورة المجلس الوطني الأخيرة، ولقاءات اللجنة السياسية المكلفة ببحث تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وسبل دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.وفي ذات السياق، استنكرت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المستمر ضد أبناء شعبنا هناك، مؤكدة ضرورة تدخل المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإيقاف هذا العدوان البشع، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.وفي السياق ذاته، استمعت اللجنة المركزية، للتقارير المقدمة من المفوضيات التنظيمية، وسبل دعم صمود شعبنا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.وناقشت سياسات حكومة إسرائيل التصعيدية في دعم المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، وعدوانها السافر والمتواصل على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة وغزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك للجم الهجمة الاستيطانية، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، كون هذا الاستيطان عدوان على الأرض والشعب الفلسطيني.وجددت اللجنة المركزية، التأكيد على الدور الأميركي الداعم للاحتلال والمعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي صفقة سلام منتظرة مصيرها الفشل في ظل صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.وحييت اللجنة المركزية، مواقف الدول العربية والدولية التي دانت ورفضت نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، واعتبرت القرار الأميركي مخالفاً لكل قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن هذه المواقف الشجاعة للمجتمع الدولي تشكل رسالة واضحة ودامغة للإدارة الأميركية بضرورة مراجعة مواقفها الداعمة للاحتلال والمخالفة للقانون الدولي.ودانت الجريمة التي تعرض لها الشهيد الأسير عزيز عويسات (53 عامًا) الأسبوع الماضي، واستمرار احتجاز جثمانه، مجددة التحية للحركة الأسيرة وشهدائها في نضالها المشروع ضد إدارات السجون، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته تجاه الجريمة المستمرة التي يتعرض لها الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية.ووجهت اللجنة المركزية في ختام اجتماعها، أحر التهاني لأبناء شعبنا بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيده، وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.