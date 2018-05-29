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شؤون فلسطينية

صور: الطيران الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة ترد

صور: الطيران الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة ترد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، قصفه لأهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك في إطار تصعيده ضد القطاع منذ الصباح.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، موقع الجدار التابع للمقاومة والواقع شمال قطاع غزة بصاروخ تحذيري من قبل طائرة استطلاع، فيما قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية موقعاً للمقاومة غرب بيت لاهيا.

كما وشنت طائرات الاحتلال غارة على موقع بجوار سوق السيارات في حي الزيتون، فيما عاودت قصف موقع البحرية التابع لكتائب القسام في خانيونس بصاروخين.

وأقدمت طائرات الاحتلال على قصف موقع التل شمال غرب محافظة خانيونس بثلاثة صواريخ، كما وقصفت موقع الشرقية التابع للمقاومة بالمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، قصفت قبل قليل عدة أهداف شمال قطاع غزة.

من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم 55 هدفاً في قطاع غزة منذ ظهر أمس.

كما ودوت صافرت الإنذار في مناطق غلاف غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القذائف في هذه المناطق أطلقت من قطاع غزة.

وردت المقاومة الفلسطينية، على القصف الإسرائيلي، بإطلاق رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي شن العديد من الغارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، في حين ردت المقاومة الفلسطينية بقصف صاروخي لمناطق غلاف غزة.



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