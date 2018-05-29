بوساطة مصرية.. التوصل لاتفاق تهدئة يبدأ منتصف الليل في غزة وإسرائيل تنفي

خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن السلطات المصرية، تواصلت مع قيادات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لتهدئة الأوضاع الميدانية في القطاع.



وقال المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم الاتفاق على العودة للتهدئة مع إسرائيل وفق تفاهمات 2014، وذلك اعتباراً من منتصف الليلة.





إلى ذلك، كشف الموقع الإلكتروني لتلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فحوى الرسالة المصرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة.



وفي ذات السياق، نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر في المقاومة الفلسطينية قولها: إن الاتصالات مع مصر، أفضت إلى التوافق، وعودة الهدوء في قطاع غزة، لافتةً إلى أن التهدئة بين المقاومة في غزة وإسرائيل، ستسري ابتداء من منتصف الليلة.





من ناحيتها، نقلت القناة الإسرائيلية الـ (14) عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن التقارير عن اتفاق تهدئة في قطاع غزة غير صحيحة ولا يوجد اتفاق وقف إطلاق نار.

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر لم يسمها، إن المخابرات المصرية أمهلت حركتي حماس والجهاد الإسلامي أربع ساعات لوقف إطلاق كافة الصواريخ والقذائف؛ وإلا سينفجر الوضع".