كم صاروخاً وقذيفةً أطلقت المقاومة على غلاف غزة منذ الصباح؟

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية الـ (14)، إن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، يقارب العدد الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية منذ حرب 2014.وأوضحت القناة، أنه منذ حرب 2014 تم إطلاق 82 صاروخاً وقذيفة هاون على المستوطنات، ومنذ بداية هذا الصباح فقط تم إطلاق ما يقرب من 80 صاروخًا وقذيفة هاون.إلى ذلك، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تعليمات لسكان غلاف غزة منها السماح بتجمع 500 شخص كحد أقصى في المناطق المفتوحة و1000 شخص حد أقصى في المناطق المغلقة المحمية.