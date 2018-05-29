مهنا يدعو لتفعيل جبهة المقاومة الموحدة للتصدي للاحتلال وجرائمه

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، مساء اليوم الثلاثاء، التحية والاحترام لفصائل المقاومة التي تصدت لمحاولة العدو الأخيرة لفرض قواعد جديدة للاشتباك في قطاع غزة.وأشار مهنا: "ندرك الصعوبات والظروف الحرجة في جميع النواحي، فكل التحية للسواعد القابضة علي الزناد"، داعيًا "لتفعيل جبهة المقاومة الموحدة لاشراك كل القوى في التصدي للاحتلال وجرائمه".