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شؤون فلسطينية

مبعوث ترامب مهاجماً حماس: غزة ستتغير عندما تكون هناك قيادة حقيقية

مبعوث ترامب مهاجماً حماس: غزة ستتغير عندما تكون هناك قيادة حقيقية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الثلاثاء، حركة حماس والمشاركين في سفينة الحرية التي أطلقتها الهيئة الوطنية لكسر الحصار من ميناء غزة.

وقال غرينبلات، في تغريدة له على تويتر: "عار على جميع المشاركين في التحريض على ما يسمى بالأسطول العكسي اليوم، وحماس تعامل هذا الأمر وكأنه مسرحية يتم عرضها على الهواء للجمهور، لكن هؤلاء أرواح حقيقية تخاطر بها حماس باستهزاء في محاولة شرسة للاحتفاظ بالسلطة"، وفق تعبيره.

وأشار غرينبلات، إلى أنه لا يوجد طريق مختصر نحو مستقبل أفضل للجميع في المنطقة، مشدداً على أنه يجب على حماس أن تتوقف عن المسرحيات المميتة التي تعرض حياة الناس للخطر بلا داعٍ، وأن تبدأ عملية بناء حياة أفضل لفلسطينيي غزة وجيرانهم.

وأضاف: "كل حياة تعرّضها حماس للخطر تمثل عائلة ومجتمع، خسارة حياة واحدة سيكون أمرا فظيعا بما فيه الكفاية، ولكن حماس من خلال قيادتها المستهترة، تخاطر بأرواح كثيرة وتحطم مستقبل جيل بأكمله"، وفق قوله؟

وقال غرينبلات: "‏انتخب الفلسطينيون حماس في العام 2006 ومنذ ذلك الحين وغزة تتهاوى بسرعة لتصبح واحدة من أسوأ الأماكن على وجه الأرض، إلا أن قيادة حماس ألقت باللوم على الجميع في مشاكلهم، غزة سوف تتغير فقط عندما تكون هناك قيادة حقيقية".

وزعم أن "‏حماس قامت باختلاس بلايين الدولارات من المعونات واشترت صواريخ بدلا من الغذاء وبنت أنفاق الإرهاب بدلا من المدارس والمستشفيات"، مضيفا أن "هذا الأسطول الحربي هو خطوة أخرى إلى الوراء بالنسبة لحماس، وقيادتها تجر فلسطينيي غزة معهم"، وفقا له.

وأضاف أن "الفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى قادة حقيقيين لحل مشاكل غزة الحقيقية من مياه واقتصاد وأكثر من ذلك بكثير".

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