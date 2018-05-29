الحكومة تطالب بتدخل دولي لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية الخطيرة على أهلنا وأبناء شعبنا البطل في قطاع غزة الحبيب.وحمل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الخطير الذي تشهده ارض وطننا وفي المقدمة قطاع غزة البطل.وأضاف المتحدث الرسمي، أن حكومة الاحتلال تخوض حرباً تصعيدية شاملة ضد شعبنا وأرضنا، وتدفع بالأمور إلى مزيد من المخاطر والتوتر.وتابع المتحدث الرسمي، أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف العدوان، والعمل الجاد والفوري على توفير حماية دولية لأبناء شعبنا العزل الذين يتعرضون لقصف المدفعية والطيران، وهدم بيوتهم وملاحقتهم وتشريدهم في مظلمة من أفظع وأبشع المظالم التي شهدها التاريخ البشري، وفي أفظع انتهاك يسجل ضد القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.