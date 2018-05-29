بطلب أمريكي.. مجلس الأمن يناقش إطلاق الصواريخ من غزة غداً

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، "إطلاق الصواريخ" من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، دون بحث القصف الإسرائيلي على القطاع.







وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ذلك جاء بطلب من مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن السفيرة نيكي هايلي، حيث ستكون هناك مناقشة مفتوحة حول ذلك.







من ناحيتها، دانت فرنسا ما أسمته إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالعمل الفوري على وقف إطلاق الصواريخ من القطاع.