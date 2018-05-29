وزير إسرائيلي سابق يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات ضد قادة حماس بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، إن الحكومة الإسرائيلية لن تقبل بإطلاق وابلات الصواريخ من قطاع غزة.





وأضاف بيرتس: "يجب علينا أن نميز بين الحل الاستراتيجي واستخدام الوسائل لوقف هذا التصعيد بما في ذلك العودة إلى سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس".







وفي ذات السياق، قال وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، أفيغدور ليبرمان: إن أي مكان تنطلق منه الصواريخ على إسرائيل هو هدف مشروع لنا ولن نتردد في مهاجمته.





في حين، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش سيضاعف رده الليلة في قطاع غزة بما يلزم.

