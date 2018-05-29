الدفاع المدني يخمد حريق نشب بخيمة مأهولة بسهل بلدة كفرذان بجنين

رام الله - دنيا الوطناخمد طاقم الدفاع المدني في مركز اليامون اليوم النيران التي نشبت في خيمة تسكنها عائلة تعمل في الزراعة في سهل بلدة كفرذان غرب جنينو ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني انه وفور البلاغ عن الحريق توجه طاقم الإطفاء إلى المكان و عمل على محاصرة النيران التي اتت على كامل موجودات الخيمه من غاز طهي وما تملكه العائله من تموين واغذيه و وفرش تم اخماد النيران و الحيلولة دون اتساع رقعتها و حماية الاشجار والمزارع والبيوت البلاستيكيه المجاوره .و اضاف التقرير ان الدفاع المدني نقل معاناة واحتياج الاسرة التي تسكن الخيمه و المكونه من ١٢ فرد ، حيث استجاب القائمين على حملة الأمل بتوفير وجبات افطار لهم ، كما وسيتم زيارتهم للوقوف على احتياجاتهم ، كل الشكر للقائمين على حملة الامل الخيريه ونخص بالشكر الاستاذ الصحفي علي سمودي لسرعة استجابتهم ومتابعتهم للحاله .و من جهته ناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق وذلك للتقليل من زمن الاستجابه وبالتالي التقليل من الخسائر .