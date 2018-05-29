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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد حريق نشب بخيمة مأهولة بسهل بلدة كفرذان بجنين

الدفاع المدني يخمد حريق نشب بخيمة مأهولة بسهل بلدة كفرذان بجنين
رام الله - دنيا الوطن
اخمد طاقم الدفاع المدني في مركز اليامون اليوم النيران التي نشبت في خيمة تسكنها عائلة تعمل في الزراعة في سهل بلدة كفرذان غرب جنين 

و ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني انه وفور البلاغ عن الحريق توجه طاقم الإطفاء إلى المكان و عمل على محاصرة النيران التي اتت على كامل موجودات الخيمه من غاز طهي وما تملكه العائله من تموين واغذيه و وفرش تم اخماد النيران و الحيلولة دون اتساع رقعتها و حماية الاشجار والمزارع والبيوت البلاستيكيه المجاوره  . 

و اضاف التقرير ان الدفاع المدني نقل معاناة واحتياج الاسرة التي تسكن الخيمه و المكونه من ١٢ فرد  ،  حيث استجاب القائمين على حملة الأمل بتوفير وجبات افطار لهم ، كما وسيتم زيارتهم للوقوف على احتياجاتهم ، كل الشكر للقائمين على حملة الامل الخيريه ونخص  بالشكر الاستاذ الصحفي علي سمودي لسرعة استجابتهم ومتابعتهم للحاله .

و من جهته ناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق وذلك للتقليل من زمن الاستجابه وبالتالي التقليل من الخسائر .

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