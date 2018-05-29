مصرع طفلة 4 سنوات بحادث سير في طوباس

رام الله - دنيا الوطنلقيت الطفلة يارا عمار مصطفى دراغمه 4سنوات مصرعها مساء اليوم الثلاثاء بحادث سير دهس في طوباس .وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـ"دنيا الوطن" بان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في المدينة، على الفور تحرك خبراء الحوادث للمكانوأضاف ارزيقات بان الطفلة وصلت للمشفى متوفية وقد اوقفت الشرطة سائق المركبة وباشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتم ابلاغ النيابة العامة .