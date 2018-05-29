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كتائب القسام وسرايا القدس لإسرائيل: القصف بالقصف والدم بالدم

كتائب القسام وسرايا القدس لإسرائيل: القصف بالقصف والدم بالدم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية الإسرائيلة في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم.

جاء ذلك، في بيان صحفي مشترك، صادر عن كتائب القسام وسرايا القدس، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه:

بعون الله تعالى وقوته تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية في محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء 13 رمضان 1439 هـ الموافق 29/05/2018م، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الغاشم وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا ومقاومينا، والتي كان آخرها استهداف مواقع سرايا القدس وكتائب القسام ما أدى إلى ارتقاء عدد من المجاهدين داخل هذه المواقع، إضافة ً إلى جرائم الحرب التي يمارسها العدو يومياً بحق أهلنا وشعبنا في مسيرات العودة على طول قطاع غزة.

وإننا في سرايا القدس وكتائب القسام إذ نعلن عن هذه العمليات المباركة لنؤكد على ما يلي:

أولاً/ إن العدو الصهيوني هو من بدأ هذه الجولة من العدوان ضد أبناء شعبنا واستهداف مجاهدينا ومواقعنا العسكرية خلال الـ 48 ساعةً الماضية، في محاولةٍ للهروب من دفع استحقاق جرائمه بحق المدنيين السلميين من أبناء شعبنا، تلك الجرائم التي ضجّ لها العالم لبشاعتها ودمويتها.

ثانياً/ إن ردنا المشترك اليوم بعشرات القذائف الصاروخية على المواقع العسكرية الصهيونية وعلى الطيران المغير على قطاع غزة لهو إعلانٌ لكل من يعنيه الأمر بأن هذه الجرائم لايمكن السكوت عليها بأي حالٍ من الأحوال.

ثالثاً/ إن المقاومة إذ تدير معركتها مع العدو الصهيوني بما تمليه مصلحة شعبنا الفلسطيني من واقع القوة والاقتدار، فإنها لن تسمح للعدو أن يفرض معادلاتٍ جديدةٍ باستباحة دماء أبناء شعبنا وتحذره من التمادي

والاستمرار في استهداف أهلنا وشعبنا، وستكون كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة فالقصف بالقصف والدم بالدم وسنتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

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