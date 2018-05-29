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شؤون فلسطينية

اتصالات مصرية لمنع تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة

اتصالات مصرية لمنع تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن مصر تجري اتصالاتها لمنع تدهور الأوضاع الميدانية في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح المدلل، وفق ما أورد موقع قناة (الغد)، أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية أجروا اتصالات مع قيادة الحركة لمنع التصعيد في القطاع.

وأضاف أن حركته غير معنية بالتصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن إذا استمر العدوان الإسرائيلي لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي تجاه العدوان.

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