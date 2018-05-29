الفنانة شاكيرا تقاطع إسرائيل وترفض الغناء في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن المغنية شاكيرا لن تقدم حفلاً غنائياً في تل أبيب، والذي كان من المقرر إقامته الشهر المقبل.









وجاء قرار إلغاء الحفل، بعد حملة إعلامية كبيرة قام بها ناشطون ومدافعون عن القضية الفلسطينية حول العالم بما فيها حركة المقاطعة BDS، دعوا فيها المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل لإلغاء عرضها في تل أبيب.

وقالت شركة (لايف نيشن) الأميركيّة المسؤولة عن تنظيم حفلات حول العالم، والتي كانت من المفترض أن تُنظّم حفلة شاكيرا في تل أبيب: إن وسائل الإعلام تناولت بشكل خاطئ أن شاكيرا سوف تغني في تل أبيب هذا الصيف، لأنه لا يوجد مواعيد مناسبة هذا الصيف، شاكيرا و"لايف نيشن" سوف ينظمون عرضًا للجمهور في إسرائيل في المستقبل".ورحبت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والفلسطينية لإسرائيل" PACBI بهذا الخبر، وقالت إن شاكيرا بإلغائها الحفل، حطمت آمال إسرائيل في استخدام اسمها لتلميع مجزرتها الأخيرة في غزّة عبر الفن.كما شكرت الحملة مئات البلديات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية، بالإضافة إلى آلاف المعجبين وناشطي المقاطعة، من غزة ولبنان إلى كولومبيا والولايات المتحدة، الذين ناشدوا شاكيرا بإلغاء حفلها.