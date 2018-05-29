كهرباء غزة: فصل الخطوط الإسرائيلية المغذية لقطاع غزة بشكل مفاجئ

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إنه تم فصل الخطوط الإسرائيلية الرئيسية المغذية لقطاع غزة من الداخل بشكل مفاجئ.







وأوضحت الدائرة، أن الخطوط هي (8 ، 11) المغذيان لمحافظة خانيونس، و(7) المغذي لمحافظة الوسطي، قدرة كل خط 12 ميجاوات، منوهةً إلى أن المتوفر من الكهرباء في غزة هي (84) ميجاوات فقط، وأن الخطوط المصرية متعطلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.







وأشارت الدائرة، أن محطة التوليد متوقفة منذ قرابة شهر ونصف، مستويات العجز كبيرة جداً وشركة توزيع الكهرباء تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في هذه الأزمة خاصة، وأن الطلب على الكهرباء يزداد ويتصاعد خلال شهر رمضان وخلال امتحانات الثانوية العامة.





وناشدت الشركة، الأطراف بضرورة التحرك السريع لإنقاذ الوضع المتدهور في قطاع غزة وتوفير كمية كهرباء كافيه للمواطنين وللقطاعات الحيوية الضرورية.