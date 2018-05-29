جنرال إسرائيلي: عمليتنا بغزة واسعة جداً وستستمر عند الضرورة

رام الله - دنيا الوطن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يسعى لتوسيع عمليات العسكرية ضد قطاع غزة في الساعات المقبلة.







ونقلت الإذاعة عن العميد في جيش الاحتلال، رونين مانليس، قوله، إنه ليس لدينا نية لقبول هذا الهجوم ونهدف إلى إعادة الهدوء إلى المنطقة المتاخمة لقطاع غزة.





وأضاف مانليس: "عمليتنا واسعة جداً وسوف تستمر عند الضرورة".







إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال إصابة ثلاثة جنود جراء تعرضهم لشظايا قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة، فيما تم نقل أربعة من سكان سديروت إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان أحدهم مصاب بكسر في القدم خلال هروبهم إلى الملاجئ.

