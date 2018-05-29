عريقات: سنتوجه للجنائية الدولية بشأن إعلان الإدارة الأمريكة حول القدس

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن إعلان الإدارة الأمريكة حول القدس، لافتاً إلى أن الملف سيكون جاهزاً خلال الأيام المقبلة.





وقال عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، إن من ضمن توصيات اللجنة المشكلة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني خلق آليات لتحديد العلاقات مع اسرائيل، وأن هذا البند ما زال قيد البحث من كل جوانبه، معرباً عن أمله بأن تكون كل الأفكار حوله تبلورت لإقرارها في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المقبل دون تحديد موعد دقيق له.



وأوضح عريقات، أن هذه اللجنة المشكلة من الرئيس محمود عباس ستعقد اجتماعها السادس لإيجاد آليات تنفيذ قرارت المجلسين الوطني والمركزي الأحد المقبل.









كما ودان عريقات، شن طائرات الاحتلال لسلسة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه تم التوجه الى المحافل الدولية لمحاسبة اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة في قطاع غزة معرباً عن أمله بأن بقف العالم إلى جانب شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنوفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية والأوضاع في غزة، بين عريقات أن هناك لجنة متخصصة تشكلت لبحث هذين الملفين لترتيب البيت الداخلي.