البحرية الإسرائيلية تسيطر على قافلة غزة البحرية وتسحبها لميناء أسدود

رام الله - دنيا الوطنأقدمت بحرية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على السيطرة على قافلة غزة البحرية التي انطلقت صباحاً تجاه قبرص لكسر الحصار البحري عن القطاع.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن البحرية الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بالسيطرة على القافلة البحرية التي خرجت من أمام سواحل غزة وتقوم بسحبها إلى ميناء أسدود.وكانت قافلة بحرية فلسطينية انطلقت من قطاع غزة، لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة صباح اليوم، وذلك في إطار مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.تمكن شبان من إحراق عوامة الرصد التابعة للاحتلال في بحر غزة، والتي تحدد مسافة الصيد للصيادين الفلسطينيين.Ahmed