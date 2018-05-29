فيديو: جيش الاحتلال: قصفنا نفقًا جنوب القطاع يمر بإسرائيل عبر مصر
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، إنه قصف نفقاً للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة يمر بإسرائيل عبر الأراضي المصرية.
ونقل الإعلام الإسرائيلي، عن جيش الاحتلال قوله، إنه تم قصف نفق في جنوب قطاع توغل مسافة 900 متر إلى إسرائيل مروراً بمصر عند معبر كرم أبو سالم.
هذا ويواصل الطيران الإسرائيلي قصفه لأهداف متعددة في قطاع غزة، وذلك في تصعيد إسرائيلي تجاه القطاع، فيما ردت فصائل فلسطينية على ذلك بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه منطقة غلاف غزة.
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