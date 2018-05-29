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فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص

فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء، سفن الحرية وكسر الحصار، تجاه جزيرة قبرص عبر المياه الإقليمية، والتي تحمل على متنها أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني للحرية، وأحلام الخريجين في الحصول على فرص عمل لهم، إضافة إلى أنين الجرحى وتطلعاتهم بالحصول على العلاج، بهدف إيصال رسالة إلى العالم الخارجي بمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
قال خالد البطش، منسّق الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "ستكون هذه المسيرة البحرية رمزية في ذكرى سفينة مرمرة، كرسالة بأن غزة تعشق الحياة، ومن حقها أن تبحث في كل السبل والطرق من أجل كسر الحصار عن أبنائنا في قطاع غزة".

وتابع البطش: "ستجوب سفننا وقواربنا ومراكبنا المتواضعة هذا البحر، في رسالة رمزية للعالم والمجتمع الدولي أنه آن الأوان لكسر الحصار عن غزة، وينعم المواطن الفلسطيني بحياة كريمة"، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يفهم الرسالة بعد، بأن الفلسطينيين لن يتراجعوا، رغم الانقسام والخلافات الداخلية، إضافة إلى أنهم يراهنوا على حجم الدم الذي سكب في يوم الرابع عشر من مايو/أيار.

وأكد البطش، أن الدم بالنسبة لهم، بمثابة صمود واستمرار، وأن الشهيد في ثقافتهم يحيى الملايين، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من تحاصر الشعب الفلسطيني، وعنوان معاناته، إضافة إلى أنها هي الطرف المعطل عن الحياة في القطاع، وأن الاحتلال هو من يرتكب بحقهم القتل والمجازر القانونية والإنسانية.

بدوره، قال عصام حماد عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية: إن "هذه الرسالة تأتي استكمالاً لما يقوم به أهلنا في قطاع غزة من ارسال رسالة بأن الوقت قد حان للعودة لأرضنا وديارنا، وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".

وأكد حماد، أن الشعب الفلسطيني لم يستطيعوا الانتظار أو الصبر على الحصار الظالم، لافتاً إلى أن إسرائيل غادرت القطاع في عام 2005، ويجب عليها أن ترفع يدها، وتكف شرها عن القطاع.

من جانبهم، طالب المشاركون على متن سفن الحرية وكسر الحصار، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لهم عبر البحر، ووصولهم سالمين إلى جزيرة قبرص، لافتين إلى أن هذه الرحلة البحرية الأولي التي انطلقت من غزة، لإيصال رسالة إلى العالم الخارجي، بأن هناك شعب يستحق الحياة، ويعيش بحرية وكرامة.

وقالوا: إن السفينة تحمل على متنها بعض الجرحى، الذين أصيبوا في مسيرات العودة، ومعهم الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، وغير القادرين على المغادرة والعودة إلى الجامعات التي يدرسون بها في الخارج، اضافة حالات إنسانية مختلفة.

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، أعلنت يوم أمس الاثنين عن إطلاق اول رحلة بحرية من ميناء مدينة غزة الى أول محطة في جزيرة قبرص، وثم إلى العالم لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

 









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