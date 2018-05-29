نزال: الإعلان الأوروبي بخصوص القدس و"الدولتين" يناقض سياسة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح إلى تحويل التعارض القائم بين السياسة الأوروبية من ناحية والإسرائيلية من ناحية أخرى إلى مستند جدي لاتخاذ خطوات عملية لصد اسرائيل عن تدمير فرص الوصول إلى حل الدولتين وتكريس حق فلسطين بإقامة عاصمتها في القدس الشرقية. جاء ذلك تعقيبا من حركة فتح على الإعلان الصادر في بروكسيل أمس من قبل وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الذي أكد على موقف الاتحاد من القدس كعاصمة لدولتين في سياق التشديد على موقف الدول الأعضاء الداعم لحل الدولتين.وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال، من الضروري أن يلجئ الاتحاد الأوروبي الآن لخطوات عملية تتكفل بثني اسرائيل عن الانتفاع بأي مصادر أوروبية لتعميق الاحتلال أو إلحاق الأذى بالفلسطينيين أرواحًا وممتلكات في سياق منهج حكومات اليمين المتطرف لتغيير الأمر الواقع في القدس وتوسيع الاستيطان الإستعماري لدحض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.وأضاف نزال: إذ نرى في المواقف الأوروبية المعلنة سياقًا عالميًا مواتيا لقرارات الشرعية تتطلع حركتنا لدعم الأحزاب الصديقة لسياسات توقف الجرائم الإسرائيلية، وخصوصا صد شعبنا في غزة إذ هو ينتظر حماية دولية أقل ما فيها مباشرة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان دون إعاقة أو تأخير من السلطة القائمة بالاحتلال.