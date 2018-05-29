عاجل

  • يديعوت أحرونوت: البحرية الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بالسيطرة على القافلة البحرية التي خرجت من أمام سواحل غزة وتقوم بسحبها إلى ميناء أسدود

  • صافرات الإنذار تدوي في صوفا ونير اسحاق وكارميا وزكيم وعسقلان بمنطقة غلاف غزة

شؤون فلسطينية

الحساينة يدعو المتضررين لاستلام المنحة الكويتية غدا في البنوك

الحساينة يدعو المتضررين لاستلام المنحة الكويتية غدا في البنوك
رام الله - دنيا الوطن
دعا  وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة
المتضررين أصحاب المنازل المهدمة كليا الذين لم يسلتموا الدفعة المالية الأخيرة من المنحة الكويتية التوجه غداً للبنوك لاستلامها.

وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله- دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني مثمنا جهود الصندوق الكويتي للتنمية في المنحة الكويتية.

أخبار ذات صلة

فيديو: ماذا قال طلبة الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية (ورقة 2)

فيديو: ماذا قال طلبة الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية (ورقة 2)

فيديو: جيش الاحتلال: قصفنا نفقًا جنوب القطاع يمر بإسرائيل عبر مصر

فيديو: جيش الاحتلال: قصفنا نفقًا جنوب القطاع يمر بإسرائيل عبر مصر

فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص

فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص

نزال: الإعلان الأوروبي بخصوص القدس و&#34;الدولتين&#34; يناقض سياسة إسرائيل

نزال: الإعلان الأوروبي بخصوص القدس و"الدولتين" يناقض سياسة إسرائيل

فتح تطالب الارجنتين بالغاء المباره مع الفريق الاسرائيلي

فتح تطالب الارجنتين بالغاء المباره مع الفريق الاسرائيلي

وزارة الصحة: هدم &#34;الخان الأحمر&#34; سيهدد الصحة العامة لسكان التجمع

وزارة الصحة: هدم "الخان الأحمر" سيهدد الصحة العامة لسكان التجمع

معاريف: ثلاث سيناريوهات للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

معاريف: ثلاث سيناريوهات للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

فيديو: القبة الحديدية تعترض صواريخ في عسقلان وسديروت

فيديو: القبة الحديدية تعترض صواريخ في عسقلان وسديروت

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص

فيديو: انطلاق أول رحلة بحرية لكسر الحصار من غزة إلى قبرص

نزال: الإعلان الأوروبي بخصوص القدس و&#34;الدولتين&#34; يناقض سياسة إسرائيل

نزال: الإعلان الأوروبي بخصوص القدس و"الدولتين" يناقض سياسة إسرائيل

الحساينة يدعو المتضررين لاستلام المنحة الكويتية غدا في البنوك

الحساينة يدعو المتضررين لاستلام المنحة الكويتية غدا في البنوك

فتح تطالب الارجنتين بالغاء المباره مع الفريق الاسرائيلي

فتح تطالب الارجنتين بالغاء المباره مع الفريق الاسرائيلي

وزارة الصحة: هدم &#34;الخان الأحمر&#34; سيهدد الصحة العامة لسكان التجمع

وزارة الصحة: هدم "الخان الأحمر" سيهدد الصحة العامة لسكان التجمع

خالد: فلسطين قالت &#34;لا&#34; لإدارة ترامب ورفضت (صفقة القرن) وقاومتها

خالد: فلسطين قالت "لا" لإدارة ترامب ورفضت (صفقة القرن) وقاومتها

بنك الأردن وبالتل يوقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات &#34;مركز بيانات بالتل&#34;

بنك الأردن وبالتل يوقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات "مركز بيانات بالتل"

وفاة طفل بحادث دهس في خان يونس

وفاة طفل بحادث دهس في خان يونس

منوعات

بعد ريهانا والثري السعودي .. حبيب آفريل لافين الجديد ميلياردير مصري

بعد ريهانا والثري السعودي .. حبيب آفريل لافين الجديد ميلياردير مصري

صورة من طفولة أمل عرفة تُذهل من يشاهدها والسبب؟

صورة من طفولة أمل عرفة تُذهل من يشاهدها والسبب؟

تامر حسني يكشف مرضه أثناء أدائه مناسك العمرة

تامر حسني يكشف مرضه أثناء أدائه مناسك العمرة

عقد بـ20 مليون ريال ..هل تخطو الفنانة البحرينية أميرة محمد خطى أحلام؟

عقد بـ20 مليون ريال ..هل تخطو الفنانة البحرينية أميرة محمد خطى أحلام؟

هل عمدت مريم حسين أن تستفز زوجها بعد خروجه من السجن؟

هل عمدت مريم حسين أن تستفز زوجها بعد خروجه من السجن؟

رولا يموت تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مافعلته في رمضان؟

رولا يموت تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مافعلته في رمضان؟

شقيقة سعاد حسني تتهتم &#34;عوالم خفية&#34; بسرقة كتابتها عن مقتل السندريلا

شقيقة سعاد حسني تتهتم "عوالم خفية" بسرقة كتابتها عن مقتل السندريلا

نانسي عجرم تفضح هفوة إخراجية في مسلسل &#34;الهيبة العودة&#34;

نانسي عجرم تفضح هفوة إخراجية في مسلسل "الهيبة العودة"

المخرج اللبناني زياد دويري لـ&#34;يديعوت&#34;: الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

المخرج اللبناني زياد دويري لـ"يديعوت": الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر &#34;صدقة جارية عن روحه&#34;

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر "صدقة جارية عن روحه"

عربي

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان