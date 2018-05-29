الحساينة يدعو المتضررين لاستلام المنحة الكويتية غدا في البنوك

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينةالمتضررين أصحاب المنازل المهدمة كليا الذين لم يسلتموا الدفعة المالية الأخيرة من المنحة الكويتية التوجه غداً للبنوك لاستلامها.وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله- دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني مثمنا جهود الصندوق الكويتي للتنمية في المنحة الكويتية.