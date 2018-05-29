معاريف: ثلاث سيناريوهات للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن هناك ثلاثة سنياريوهات حول ما سيحدث في الجبهة الجنوبية في قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن السيناريو الأول أن يهاجم سلاح الجو الإسرائيلي على نطاق واسع، وهذا يحدث الآن وفقاً للتقارير الواردة من قطاع غزة.





وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن السيناريو الثاني أن ترد حماس على التصعيد الذي سينتهي بحرب، لافتةً إلى أنه بعد سيناريو الأول يمكن أن نصل إلى السيناريو الثالث والذي يتم بموجبه التوصل إلى هدنة صغيرة.







وأشار الموقع، إلى أن هذا السيناريو يتمثل بوقف كامل لإطلاق النار، وتبادل للأسرى، وبداية عملية إعادة تأهيل اقتصادي في قطاع غزة بمشاركة مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.