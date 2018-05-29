زوارق حربية إسرائيلية تُحيط بسفينة الحرية

رام الله - دنيا الوطندخلت سفن كسر الحصار، المُنطلقة من بحر غزة، باتجاه جزيرة قبرص، المياه الإقليمية، وتجاوزت التسعة أميال في عرض البحر المتوسط، وفق ما أكدته وكالة (الرأي) المحلية.وقالت هيئة كسر الحصار: إن أربعة زوارق حربية إسرائيلية أحاطت بسفينة الحرية، مُحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح المشاركين على متن السفينة.وانطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء، سفن كسر الحصار، حاملة عليها بعض الجرحى، الذين أصيبوا في مسيرات العودة، ومعهم الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، وغير القادرين على المغادرة والعودة إلى الجامعات التي يدرسون بها في الخارج، وكذلك حالات إنسانية مختلفة.وتهدف سفن كسر الحصار، إلى اختراق المنطقة البحرية التي تبعد ستة أميال عن الشاطئ، والتي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية للصيادين من قطاع غزة، في محاولة للوصول إلى قبرص.