بنك الأردن وبالتل يوقعان اتفاقية للاستفادة من خدمات "مركز بيانات بالتل"

رام الله - دنيا الوطنوقع بنك الأردن وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مركز البيانات، ورفع كفاءة وسرعة خدمة الألياف الضوئية الخاصة بربط الفروع وأجهزة الصراف الآلي.وجرى توقيع الاتفاقية في مقر شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في مدينة نابلس، حيث وقعها المدير الإقليمي لبنك الأردن حاتم فقهاء، والمدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) معن ملحم.وبدوره، وضّح فقهاء أن توقيع هذه الاتفاقية هو دليل على سعي البنك الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتلبية متطلباته المتغيرة، بهدف تقديم الخدمات للمشتركين عبر أحدث الوسائل وأكثر التقنيات تطوراً، والتي ستساعد على تحسين تجربة العملاء في التعاملات البنكية.وثمّن السيد فقهاء الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذه الاتفاقية والتي تهدف بالأساس إلى رفع كفاءة وسرعة خدمة الألياف الضوئية لربط الفروع وأجهزة الصراف الآلي، والتي ستوّفر للعملاء المرونة والسرعة في استخدام خدمات البنك.ومن جهته، أكد ملحم، أن الشراكة بين بنك الأردن و(بالتل) ليست شراكة جديدة، وإنما يجمع البنك و(بالتل) شراكات استراتيجية امتدت على مدار السنين.وأضاف: "نحن نفتخر بشبكة الألياف الضوئية الخاصة بـ (بالتل) والتي استثمرت فيها (بالتل) على مدى السنوات الماضية لتمتد اليوم إلى أكثر من 3,500 كيلو متر، ويتم من خلالها تقديم خدمات الربط ونقل البيانات لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في فلسطين".يشار إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي استكمالاً لاتفاقية سابقة تم توقيعها ما بين البنك، وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) لربط فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي بشبكة الألياف الضوئية.