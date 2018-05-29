شاهد: طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة (محدث)

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رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، وسط وجنوب قطاع غزة.وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال، قصفت مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعدد من الصواريخ، ردًا على قيام المقاومة الفلسطينية، بقصف مناطق غلاف غزة، بقذائف هاون.وعرف من المواقع المستهدفة، موقع البحرية، وبراق، وفجر، ومالك، ما أدى إلى تدمير كبير فيها، اضافة لقصف موقع بدر التابع لكتائب القسام غربي مدينة غزة.