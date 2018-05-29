روسيا: التواجد على حدود الأردن وإسرائيل لجيش النظام السوري فقط

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن قوات الحكومة السورية هي الوحيدة، التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا القريبة من الأردن وإسرائيل.جاء تصريح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع وزير خارجية موزامبيق جوزيه كوندونجوا باتشيكو، ونقلته قناة (روسيا اليوم).