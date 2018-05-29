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شؤون فلسطينية

ادعيس: مصروفات صندوق الزكاة تجاوزت 5 ملايين شيكل خلال شهر واحد

ادعيس: مصروفات صندوق الزكاة تجاوزت 5 ملايين شيكل خلال شهر واحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني اليوم، الثلاثاء، أن مصروفات صندوق الزكاة الفلسطيني خلال شهر واحد، تجاوزت 5 ملايين شيكل.

وبين ادعيس، أن هذه المصروفات، وزعت بعدالة ودقة ولامست الحاجة بدءاً من كفالات أيتام إلى تنفيذ الإفطارت في لجان الزكاة والتكايا والطرود الغذائية والسلة الرمضانية، وتأهيل الأسر بالمشاريع الصغيرة.

وقال ادعيس: "إنه وبفضل الله تعالى وثقة المزكين في صندوق الزكاة الفلسطيني، فقد أصبح الصندوق منارة عالية ومرآة، تعكس الخير في فلسطين".

وحث ادعيس أهل الخير على الإسراع في إخراج زكواتهم وصدقاتهم، وعلى وجه الخصوص في شهر رمضان المبارك؛ لتمكين صندوق الزكاة الفلسطيني، ولجان الزكاة التابعة له من أداء الدور والوجب الشرعي، وسد احتياجات الفقراء.

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