المُصادقة على قانون التحرش في السعودية

رام الله - دنيا الوطنوافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع قانون جديد، لمكافحة ظاهرة التحرش، في المملكة العربية السعودية.ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يتكون مشروع القانون من ثماني مواد، تضع نظامًا لمكافحة جريمة التحرش،وأعدت الداخلية السعودية المشروع بناء على طلب ملكي، لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها.وكانت الداخلية السعودية، قد رفعت المشروع إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدما وجه الملك الوزارة لإعداد النظام "ما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع"، في حين وصف متابعون القرار بـ (التاريخي)، واعتبروا أن السعودية تسير في الطريق الصحيح.وتصل عقوبة المتحرش في القانون الجديد إلى السجن 15 عاماً، بينما تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال (800 ألف دولار أمريكي).