البطش: لن نَسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته دون ردّ مهما بلغ الثمن

رام الله - دنيا الوطنوجه خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تحذيرًا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "نحذر الاحتلال، بأشد العبارات وضوحًا، لن نسمح لك مهما بلغ الثمن أن تواصل الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني دون رد".جاء ذلك، في كلمة له خلال إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم اليوم الاثنين، حيث شدد البطش على أن الطرف الذي يعطل الحياة في غزة، والعنوان الرئيس للحصار والمعاناة، هو الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف البطش أن "المسيرة البحرية تبعث برسالة إلى المجتمع الدولي، بأنه حان الوقت لكسر الحصار المفروض على غزة"، مطالبًا المجتمع الدولي بحماية المراكب والمشاركين في هذه الرحلة الرمزية، وأن يحافظ على سلامتهم.