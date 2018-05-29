إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم

خاص دنيا الوطن - محمد جلوأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، اليوم الثلاثاء، عن مراسم إبحار سفن الحرية وكسر الحصار، وإطلاق أول رحلة بحرية نحو العالم؛ وذلك لتحقيق هدف العودة إلى البلاد التي هجر منها الفلسطينيون عام 1948، إضافة إلى نقل معاناة قطاع غزة إلى العالم.وشارك في المراسم عدد من قيادات الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وعدد من الوجهاء والمخاتير، إضافة إلى عدد من المرضى والخريجين.