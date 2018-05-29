الخارجية والمغتربين: ترحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالإعلان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد بالأمس في بروكسل، وتعتبره موقفاً أوروبياً قوياً يعيد من جديد الإجماع الأوروبي حول قضايا الصراع، ويؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بمبدأ حل الدولتين، والقدس عاصمة لهما.





كما يشير الإعلان إلى أهمية العمل على إحياء عملية السلام دون الإشارة إلى الدور الأمريكي على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يرحب بدور جماعي ورعاية دولية متعددة لعملية السلام، ويتفق في موقفه مع إنهاء الاحتكار الأمريكي لها.





كما ترحب الوزارة بما جاء في الإعلان الأوروبي من دعوة صريحة وواضحة لضرورة رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والعمل على تقديم المساعدة والعون لمواطنيه، الذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن