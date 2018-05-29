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دولي

فرنسا: هدم (الخان الأحمر) يتعارض مع القانون الدولي ويُدين إسرائيل

فرنسا: هدم (الخان الأحمر) يتعارض مع القانون الدولي ويُدين إسرائيل
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
دانت فرنسا، نية إسرائيل تدمير قرية (الخان الأحمر) البدوية وإجلاء سكانها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية، والذي سيؤدي إلى الإخلاء والنقل القسري للسكان ينتهك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يدين إسرائيل".

ووفقاً للبيان، فإن "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء الأوضاع في الخان الأحمر، الذي أصدرت إسرائيل أوامر بهدمه، هذه الأوامر التي تشكل تهديدًا فوريًا لمجتمع فلسطيني ضعيف جدًا في المنطقة، والذي يقع في منطقة بالغة الأهمية استراتيجياً لحل الدولتين، وللتواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية العتيدة، وعلى هذه الخلفية، تطالب فرنسا السلطات الإسرائيلية بعدم تنفيذ أوامر الهدم والامتناع عن اتخاذ تدابير تهدف إلى توسيع وإدامة المستوطنات".

وكانت المحكمة العليا قد شرعت في الأسبوع الماضي، هدم القرية الواقعة في المنطقة (C) والتي يعيش فيها 200 نسمة من قبيلة الجهالين البدوية، الذين رفضت إسرائيل كل مطالبهم بالحصول على تراخيص بالبناء، وقرر القاضي نوعام سولبرغ بأن المباني بنيت بطريقة غير قانونية، وأنه لا يوجد سبب للتدخل في تنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضدها.

 وكتب سولبرغ الذي انضم إلى موقفه القاضيان عنات بارون وياعيل فيلنر، أن "الخط القانوني الملزم هو أنه لا يوجد سبب قانوني للتدخل في قرار وزير الأمن بتنفيذ أوامر الهدم التي صدرت للمباني غير القانونية في الخان الأحمر".

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