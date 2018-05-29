عاجل

  • مرور غزة: وفاة الطفل علي حسن أبو شمالة "عامان" اثر صدمه من شاحنة بخانيونس جنوب القطاع

  • يديعوت احرونوت: نتنياهو: تعرضنا لهجوم قاسي صباح اليوم وحماس والجهاد سيدفعون ثمنا باهظا لذلك

مباشر | #مباشر استعدادات لانطلاق أول سفينة بحرية من ميناء غزة للعالم ضمن فعاليات كسر الحصار

شؤون فلسطينية

الكنيست يُصادق على قانون يمنع المحكمة العليا من مناقشة التماسات الفلسطينيين

الكنيست يُصادق على قانون يمنع المحكمة العليا من مناقشة التماسات الفلسطينيين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى، على مشروع القانون، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييلت شكيد، والذي ينتزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في الالتماسات المقدمة من الفلسطينيين.

 ووفقاً للقانون، سيتم تحويل هذه الصلاحية إلى المحكمة المركزية في القدس، كما تم مؤخرا تعيين حايا زاندبرغ، المقربة والمخلصة لشكيد، قاضية في المحكمة المركزية، علماً أن زاندبرغ هذه ترأست اللجنة التي أوصت بتشريع البؤر الاستيطانية.

وبحسب القانون الذي صاغته وزارة القضاء، سيتم تفويض المحكمة المركزية بمناقشة القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية فيما يتعلق بالتخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من المناطق، وطلبات حرية المعلومات، بالإضافة إلى ذلك، ستكون بمثابة محكمة استئناف ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية.

ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة المركزية أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة العليا لن تكون أول محكمة تنظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون.

وقالت شاكيد: "اليوم، قام الكنيست بخطوة كبيرة نحو تطبيع الحياة في الضفة، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الواقع على المحكمة العليا، التي يتعين عليها الآن التعامل مع حوالي 2000 التماس كل عام".

وأضافت شكيد: "الخطوة التي أقودها الآن ستنقل المزيد من العبء إلى المحاكم الدنيا"، كما رأت في هذا القانون طريقة لشطب الخط الأخضر من ناحية قانونية و"تصحيح التمييز ضد المستوطنين"، والذي تم التعبير عنه، وفقا لزعمها، في قرار المحكمة العليا إخلاء بؤرة "عمونا" وحي "نتيف هأبوت".

 وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) خلال النقاش: "هذا قانون خطير وإشكالي، إن صلاحيات المحكمة العليا هي جزء من مراقبة الحكم العسكري في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو في الواقع عملية ضم".

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني): "هذا قانون آخر أنشأه البيت اليهودي، والذي على أي حال يريد الصعود مع جرافة D-9 على المحكمة العليا، كل أولئك الذين يحاربون المحكمة العليا، قاموا فجأة وقرروا أنهم يريدون التخفيف عنها، هذا ذر للرمال في أعين الجمهور، كي نعتقد أن الضم هو أمر طبيعي".

أخبار ذات صلة

البطش: لن نَسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته دون ردّ مهما بلغ الثمن

البطش: لن نَسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته دون ردّ مهما بلغ الثمن

عريقات: فلسطين نموذج في التآخي الإسلامي المسيحي

عريقات: فلسطين نموذج في التآخي الإسلامي المسيحي

إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم

إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم

الخارجية والمغتربين: ترحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

الخارجية والمغتربين: ترحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

(هآرتس): مشكلة الطائرات الورقية لا حل لها

(هآرتس): مشكلة الطائرات الورقية لا حل لها

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

الاحتلال يمنع سفر ستة مواطنين على (معبر الكرامة) أمس

الاحتلال يمنع سفر ستة مواطنين على (معبر الكرامة) أمس

الأورومتوسطي: غزة منطقة منكوبة

الأورومتوسطي: غزة منطقة منكوبة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البطش: لن نَسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته دون ردّ مهما بلغ الثمن

البطش: لن نَسمح للاحتلال بمواصلة اعتداءاته دون ردّ مهما بلغ الثمن

عريقات: فلسطين نموذج في التآخي الإسلامي المسيحي

عريقات: فلسطين نموذج في التآخي الإسلامي المسيحي

الخارجية والمغتربين: ترحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

الخارجية والمغتربين: ترحب بالإعلان الصادر عن الإتحاد الأوروبي

الكنيست يُصادق على قانون يمنع المحكمة العليا من مناقشة التماسات الفلسطينيين

الكنيست يُصادق على قانون يمنع المحكمة العليا من مناقشة التماسات الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

الاحتلال يمنع سفر ستة مواطنين على (معبر الكرامة) أمس

الاحتلال يمنع سفر ستة مواطنين على (معبر الكرامة) أمس

الحسيني: تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية الأسبوع المقبل دعماً لصمود المقدسيين

الحسيني: تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية الأسبوع المقبل دعماً لصمود المقدسيين

(بتسيلم): نُحمل المحكمة العليا الإسرائيلية المسؤولية عن جريمة الحرب لسكان الخان الأحمر

(بتسيلم): نُحمل المحكمة العليا الإسرائيلية المسؤولية عن جريمة الحرب لسكان الخان الأحمر

منوعات

هل عمدت مريم حسين أن تستفز زوجها بعد خروجه من السجن؟

هل عمدت مريم حسين أن تستفز زوجها بعد خروجه من السجن؟

رولا يموت تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مافعلته في رمضان؟

رولا يموت تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مافعلته في رمضان؟

شقيقة سعاد حسني تتهتم &#34;عوالم خفية&#34; بسرقة كتابتها عن مقتل السندريلا

شقيقة سعاد حسني تتهتم "عوالم خفية" بسرقة كتابتها عن مقتل السندريلا

نانسي عجرم تفضح هفوة إخراجية في مسلسل &#34;الهيبة العودة&#34;

نانسي عجرم تفضح هفوة إخراجية في مسلسل "الهيبة العودة"

المخرج اللبناني زياد دويري لـ&#34;يديعوت&#34;: الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

المخرج اللبناني زياد دويري لـ"يديعوت": الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر &#34;صدقة جارية عن روحه&#34;

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر "صدقة جارية عن روحه"

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

عربي

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

كرواتيا ترفض تسليم المشتبه به باغتيال المهندس الزواري

كرواتيا ترفض تسليم المشتبه به باغتيال المهندس الزواري

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة