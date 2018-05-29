الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حل الدولتين والقدس عاصمة لكل منهما

جدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، على موقف دول الاتحاد الموحد من الحاجة إلى إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، مع اعتبار القدس عاصمة لهما.





وأكد الوزراء أهمية إحياء العملية السياسية بين الجانبين (الفلسطيني- الاسرائيلي)، وعلى ضرورة العمل فوراً لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.





كما ناقشوا الوضع في غزة في أعقاب التطورات الأخيرة، وتداعيات نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة.





بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، معتبرة إياه موقفاً أوروبياً قوياً يعيد من جديد الإجماع الأوروبي حول قضايا الصراع، ويؤكد من جديد على موقف دول الاتحاد الأوروبي الملتزمة بمبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة لهما.





واعتبرت الوزارة، أن الإعلان يشير إلى أهمية العمل على إحياء عملية السلام، دون الإشارة إلى الدور الأميركي على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي، يرحب بدور جماعي ورعاية دولية متعددة لعملية السلام، ويتفق في موقفه مع إنهاء الاحتكار الأميركي لها.





وأشادت بما جاء في الإعلان الأوروبي من دعوة صريحة وواضحة لضرورة رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والعمل على تقديم المساعدة والعون لمواطنيه، الذين يعانون جراء الحصار الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطن