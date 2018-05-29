الاحتلال يمنع سفر ستة مواطنين على (معبر الكرامة) أمس

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال ستة فلسطينيين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم أمس، الاثنين بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء، أن 3569 مسافرًا تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 1732 مسافرًا، والقادمين 1837 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال ستة مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً.