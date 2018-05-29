تعليق "الجهاد الإسلامي" على قصف المقاومة لغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن دماء الفلسطينيين ليست رخيصة، حتى يستبيحها (الإرهابيون) الإسرائيلييون دونما رادع".جاء ذلك، بعد قصف المقاومة الفلسطينية، بأكثر من 25 قذيفة هاون، مناطق غلاف غزة.وقال شهاب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن رد المقاومة بإطلاق القذائف منذ ساعات الصباح تجاه المستوطنات في غلاف غزة "مبارك"، لافتًا إلى أن "كرامة شعبنا أغلى ما نملك".وقدم شهاب التحية "للفرسان الذين يواصلون رباطهم ودفاعهم عن كرامتنا، رغم الحصار والألم"، مستشهداً بالحديث النبوي "قيل أين هم يا رسول الله، قال: "في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".